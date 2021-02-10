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среда, 10 февраля 2021 14:24

Легковушка дрифтовала на перекрестке между другими автомобилями

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Легковушка дрифтовала на перекрестке между другими автомобилями
Дрифтер сначала выписывал колесами круги посреди дороги, а затем петляя уехал, почти задев другой автомобиль Фото: скріншот з відео

Во Львове водитель легковушки ночью дрифтовал на перекрестке между другими автомобилями.

Видео, как дорогой мчится мужчина за рулем BMW, обнародовало управления безопасности города, пишет tsn.ua. На нем видно, как пешеходы на светофоре пытаются перейти дорогу и дважды отступают, потому что авто на заснеженной дороге мчится прямо на них.

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Дрифтер сначала выписывал колесами круги посреди дороги, а затем, петляя, уехал, почти задев другой автомобиль.

Номерные знаки авто уже передали в полицию - дрифтер грозит штраф 680 грн. А еще лишение водительских прав на год, если свидетели напишут заявление в полицию.

В ночь на 10 февраля между городами Буча и Ворзель Киевской области произошло масштабное ДТП - джип GMC сошелся с бензовозом MAN в лобовом столкновении. Водитель внедорожника и его пассажиры, вероятно, были критически нетрезвые.

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Дата
10
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