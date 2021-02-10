Джип на бешеной скорости убегал от полиции и врезался в бензовоз - жуткие последствия ДТП

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В ночь на 10 февраля между городами Буча и Ворзель Киевской области произошло масштабное ДТП - джип GMC сошелся с бензовозом MAN в лобовом столкновении.

Водитель внедорожника и его пассажиры, вероятно, были критически нетрезвые, сообщило в Facebook сообщество dtp.kiev.ua.

"Джип летел не менее 140 километров, была погоня от полиции. Пострадали 3 молодых человека. Один в тяжелом состоянии госпитализирован", - говорится в сообщении.

Осторожно, видео содержит ненормативную лексику.

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На мосту Патона в столице пассажир ВАЗа несколько раз перевернулся в машине, вылетел из салона и сразу поднялся. Момент попал на видео.