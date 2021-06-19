Лег между рельсов ради фото. Подросток погиб под колесами поезда

В Ирпене подросток погиб под колесами поезда. Фото: Полиция Киевской области

В Ирпене Киевской области 13-летний подросток залез на железнодорожный мост, чтобы сделать фотографии для соцсетей. Он заметил электропоезд и лег между рельсов.

Мальчик получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия, сообщила пресс служба полиции Киевской области в Facebook.

Правоохранителями было открыто уголовное производство с пометкой "несчастный случай".

"Не пытайтесь ради ярких кадров повторять сцены из блокбастеров, ведь последствия могут быть трагическими", говорится в обращении полиции к молодежи.

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В селе Пикуловичи вблизи Львова на железнодорожном пути нашли мертвым мужчину. Имел изуродованное лицо. Данные удалось установить с помощью мобильного телефона и последних звонков.