Лег между рельсов ради фото. Подросток погиб под колесами поезда

В Ирпене Киевской области 13-летний подросток залез на железнодорожный мост, чтобы сделать фотографии для соцсетей. Он заметил электропоезд и лег между рельсов.
Мальчик получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия, сообщила пресс служба полиции Киевской области в Facebook.
Правоохранителями было открыто уголовное производство с пометкой "несчастный случай".
"Не пытайтесь ради ярких кадров повторять сцены из блокбастеров, ведь последствия могут быть трагическими", говорится в обращении полиции к молодежи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 14-летнего парня замучили и выбросили на рельсы. Следствие поставило точку в резонансном деле
В селе Пикуловичи вблизи Львова на железнодорожном пути нашли мертвым мужчину. Имел изуродованное лицо. Данные удалось установить с помощью мобильного телефона и последних звонков.
Комментарии