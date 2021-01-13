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Лечила болезнь: женщина отравилась мухоморами, которые заказала в интернете

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Лечила болезнь: женщина отравилась мухоморами, которые заказала в интернете
51-летняя жительница Новомосковска купила сухие красные мухоморы, чтобы лечить онкозаболевания Фото: provce.ck.ua

На Днепропетровщине 51-летняя женщина отравилась грибами. Она заказала их через интернет.

Жительница Новомосковска купила сухие красные мухоморы, чтобы лечить онкозаболевания. Она съела кусочек, а через некоторое время женщине стало плохо, сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.

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"Женщина попыталась лечиться дома, но за 2 дня таки обратилась за помощью к медикам. Ее госпитализировали в инфекционное отделение местной больницы с диагнозом "отравление грибами средней тяжести", - говориться в сообщении.

Никто из родных женщины грибов не пробовал.

В городе Александрия Кировоградской области умерла 19-летняя девушка, которая отравилась грибами. Ее лечили, однако спасти не удалось.

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