19-летняя девушка умерла из-за отравления грибами

В городе Александрия Кировоградской области умерла 19-летняя девушка, которая отравилась грибами.
Девушку лечили, однако спасти ее не удалось. Об этом сообщает Региональный центр общественного здоровья.
Как отмечается, грибами отравились мать с дочерью. Лечение в больнице одной из пострадавших не помогло, 19-летняя девушка умерла. Жизни 46-летней матери ничего не угрожает.
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В Черкассах на улице Крылова жители одной из многоэтажек отравились неизвестным веществом. По словам пострадавших, накануне работники "Нового качества" травили в доме вредителей.
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