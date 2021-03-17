Лечил осложнения от Covid-19: мужчина выпрыгнул из окна

У пациента 1951 года произошел нервный срыв. Известно, что он был жителем села Пашковцы Фото: pixabay.com

В Староконстантинове Хмельницкой области из окна больницы на 4-м этаже выпрыгнул мужчина 17 марта.

Об этом пишет Starkon.city. У пациента 1951 года произошел нервный срыв. Известно, что он был жителем села Пашковцы.

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От полученных травм мужчина погиб на месте. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

По неофициальной информации, тело мужчины обнаружил сторож медучреждения. Погибший лечился от осложнений коронавируса.

37-летняя медсестра выбросилась из окна в Каменка-Бугской центральной районной больнице Львовской области 15 марта. Женщина болела коронавирусом.