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вторник, 16 марта 2021 12:50

Больная Covid-19 медсестра выбросилась из окна больницы

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Больная Covid-19 медсестра выбросилась из окна больницы
Женщина болела коронавирусом Фото: pixabay.com

В Каменка-Бугской центральной районной больницы, что во Львовской области, 15 марта 37-летняя женщина выбросилась из окна больницы.

Женщина болела коронавирусом, пишет "Дело". Также она работала медсестрой в первичной помощи.

В полиции факт гибели женщины подтвердили.

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"Около 4:00 утра в полицию поступило сообщение о том, что из окна третьего этажа, из палаты, выпала женщина. Установлено, что она там находилась на лечении. Погибшая - это местная жительница в возрасте 37 лет. Открыто производство с пометкой" самоубийство " , - сообщила пресс-секретарь Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская, передает tsn.ua.

Обстоятельства гибели женщины выясняются.

Во вторник, 16 марта, из окна 6-го этажа Киевской городской клинической больницы №4 выпала женщина. От полученных травм она скончалась на месте.

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