61-летняя женщина "вышла" из окна больницы

В Киеве женщина выпрыгнула с больничного окна. Фото: "Киев Оперативный"

Во вторник, 16 марта, из окна 6-го этажа Киевской городской клинической больницы №4 выпала женщина.

От полученных травм она скончалась на месте, пишет Obozrevatel, ссылаясь на анонимный источник.

"Причины поступка 61-летней женщины пока не известны. Предварительно, она покончила жизнь самоубийством. На место происшествия вызвали милицию", - уточнил собеседник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Заработала горячая линия для обеспокоенных родителей

В Днепре в больнице им. Мечникова 44-летний мужчина покончил с собой. Пациент выпрыгнул из окна, оставив перед тем записку. В ней он написал "Извините за все".