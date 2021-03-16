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вторник, 16 марта 2021 09:31

61-летняя женщина "вышла" из окна больницы

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61-летняя женщина &quot;вышла&quot; из окна больницы
В Киеве женщина выпрыгнула с больничного окна. Фото: "Киев Оперативный"

Во вторник, 16 марта, из окна 6-го этажа Киевской городской клинической больницы №4 выпала женщина.

От полученных травм она скончалась на месте, пишет Obozrevatel, ссылаясь на анонимный источник.

"Причины поступка 61-летней женщины пока не известны. Предварительно, она покончила жизнь самоубийством. На место происшествия вызвали милицию", - уточнил собеседник.

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В Днепре в больнице им. Мечникова 44-летний мужчина покончил с собой. Пациент выпрыгнул из окна, оставив перед тем записку. В ней он написал "Извините за все".

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Дата
16
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