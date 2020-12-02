"Простите за все": пациент прыгнул с окна больницы, оставив записку

В Днепре из окна больницы имени Мечникова прыгнул 44-летний мужчина. Фото: dnepr.express

В Днепре в больнице им. Мечникова 44-летний мужчина покончил с собой.

Пациент выпрыгнул из окна, оставив перед тем записку. В ней он написал "Извините за все". Об этом сообщает "Днепр Оперативный", ссылаясь на собственные источники.

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Мужчина проходил лечение в ЛОР-отделении с диагнозом острый гнойный геносинусит. Тело погибшего обнаружили очевидцы во внутреннем дворе медучреждения. Врачи сразу констатировали смерть пациента. На место происшествия работает следственно-оперативная группа и судмедэксперты.

Из окна палаты на 5-м этаже Черниговской городской больницы №3 выпрыгнул 48-летний мужчина. От полученных травм погиб на месте.