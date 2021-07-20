Лечил духовно: отец довел 16-летнего сына к истощению

В Одессе медики спасают 16-летнего парня. Его накануне, 19 июля, доставили в больницу с обезвоживанием и дефицитом веса.

Состояние подростка тяжелое. За дело взялись полицейские, сообщили в отделе коммуникации областного ведомства.

Автор: od.npu.gov.ua В Одессе спасают 16-летнего парня, который имеет обезвоживания и критически низкий вес. До такого состояния его довел отец

"По словам отца, он считал, что больной сын вместо поддержки специалистов требует "духовного лечения", выраженного в пищевых ограничениях. Мужчина обратился к врачам только тогда, когда доведенный до истощения парень не смог даже пить воду", - рассказали в полиции.

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Известно, что семья парня полная. На учете службы по делам детей ни состояла, в поле зрения полиции раньше не попадала.

Дело расследуют как злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

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