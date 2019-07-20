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суббота, 20 июля 2019 10:46

"Кто убил Павла?": 3 года назад не стало журналиста Шеремета

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В Киеве проходит акция к третьей годовщине убийства журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета "Кто убил Павла? Три года без ответа".

Люди собрались на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого - именно там 20 июля 2016 года взорвали автомобиль, в котором ехал журналист.

Автор: hromadske.radio
  20 июля проходит третья годовщина со дня гибели журналиста Павла Шеремета. Его взорвали в машине в центре Киева, когда он ехал на работу
20 июля проходит третья годовщина со дня гибели журналиста Павла Шеремета. Его взорвали в машине в центре Киева, когда он ехал на работу

Следователи до сих пор не установили подозреваемых в убийстве, говорит директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

"Уголовное производство расследуется следователями Главного следственного управления Национальной полиции Никаких сведений для опубликования они нам пока не предоставляли. Преступление не раскрыто, пока подозреваемые не установлены", - заявил Шевченко.

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Он призвал "понять следователя" так как это "тяжкое преступление, его трудно расследовать".

Заказчиком убийства является украинский чиновник, который до сих пор находится у власти. Об этом заявил бывший генеральный прокурор Виктор Шокин, которого на днях допросили следователи Национальной полиции Украины. Дело Шеремета связано с делом Георгия Гонгадзе, по его словам.

Автор: hromadske.radio
  20 июля проходит третья годовщина со дня гибели журналиста Павла Шеремета. Его взорвали в машине в центре Киева, когда он ехал на работу
20 июля проходит третья годовщина со дня гибели журналиста Павла Шеремета. Его взорвали в машине в центре Киева, когда он ехал на работу

"Насколько мне известно, Виктор Шокин ответил на все вопросы полиции и сказал, но дальше эта история не продолжилась. Как минимум надо было хотя бы сначала выехать на место, поскольку очень много несоответствий в том, что он говорил. На месте, а не в кабинетном допросе, мне кажется, можно было бы выяснить больше", - рассказала главный редактор "Слидство.Инфо" Анна Бабинец.


Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист телевидения, радио и периодических изданий, в 1990-х - 2000-х годах руководитель отдела специальных информационных проектов российского телеканала ОРТ, впоследствии - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", а также на радио "Вести".

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Дата
20
июля

"Кто убил Павла?": 3 года назад не стало журналиста Шеремета

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