Кровавый день рождения: глухонемой мужчина зарезал жену за измену

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В Черноморске Одесской области во время празднования своего дня рождения глухонемой 36-летний мужчина ударил ножом в шею 34-летнюю сожительницу.

О трагедии в полицию сообщили медики "скорой". Мужчину задержали. Он не отрицает своей вины и объясняет, что нанес жене смертельный удар, потому что она якобы призналась в измене, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"С места происшествия изъяли предполагаемое орудие преступления - нож, окровавленную одежду мужчины и другие вещественные доказательства его причастности к правонарушению", - сказано в сообщении.

Сейчас с подозреваемым проводятся неотложные следственные действия. Следователи начали уголовное производство.

В Киеве на улице Кирилло-мефодиевской, 7 мужчина зарезал свою бывшую 23-летнюю жену. Напал на нее в подъезде дома, где жила с родителями. От полученных ран женщина скончалась до приезда "скорой". А злоумышленник скрылся.