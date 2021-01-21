Криминальные авторитеты угрозами "выбивали" деньги с предпринимателя

В Винницкой области разоблачили банду преступников, которые "выбивали" деньги с предпринимателя.

Рэкетиры угрозами заставили мужчину приобрести часть недвижимого имущества по значительно завышенной цене. Кроме того, они требовали у пострадавшего $ 1 тыс, сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

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Фото: npu.gov.ua

"Трое злоумышленников относятся к криминальным кругам Винницкой области. Следствием установлено, что члены группировки запугивали жителя одного из районов области, угрожая расправиться с ним и членами его семьи. В дальнейшем под давлением злоумышленников потерпевший вынужден был приобрести часть торгового комплекса, где он имел долю собственности, по значительно завышенной цене, а также передал вымогателям денежные средства в сумме $ 1 тыс. ", - сказано в сообщении.

Полицейские выяснили, что вымогатели жители Винницы в возрасте 32, 34 и 38 лет. В их домах и автомобилях полицейские провели обыски и изъяли деньги, документы и мобильные телефоны.

Трем рэкетирам объявили о подозрении. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

На Днепропетровщине полицейские разоблачили банду рэкетиров, которые с 2018 года держали в страхе всю область. На счету злоумышленников разбойное нападение, вымогательство несуществующих долгов, хулиганство, сбыт наркотиков, незаконные завладения авто, незаконное обращение с оружием.