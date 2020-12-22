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вторник, 22 декабря 2020 18:10

Злые 1990-е вернулись: рэкетиры 2 года держали в страхе область
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На Днепропетровщине полицейские разоблачили банду рэкетиров, которые с 2018 года держали в страхе всю область.

На счету злоумышленников разбойное нападение, вымогательство несуществующих долгов, хулиганство, сбыт наркотиков, незаконные завладения авто, незаконное обращение с оружием, сообщили в Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

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На Днепропетровщине полицейские разоблачили банду рэкетиров, которые с 2018 года держали в страхе всю область
Фото: npu.gov.ua
На Днепропетровщине полицейские разоблачили банду рэкетиров, которые с 2018 года держали в страхе всю область
На счету злоумышленников разбойные нападения, вымогательства несуществующих долгов, хулиганство, сбыт наркотиков, незаконные завладения авто, незаконное обращение с оружием
На счету злоумышленников разбойные нападения, вымогательства несуществующих долгов, хулиганство, сбыт наркотиков, незаконные завладения авто, незаконное обращение с оружием,
Бандиты терроризировали и требовали деньги не только у тех, кто занимался хозяйственной деятельностью, но и у наркодилеров

"Начиная с 2018 года, к руководству Национальной полиции Украины систематически поступали сообщения о совершении тяжких и особо тяжких преступлений на территории городов Павлоград, Кривой Рог и Днепр. Местные жители страдали от разбойных нападений, повреждения и уничтожения имущества, вымогательств денежных средств, незаконного завладения транспортными средствами, нападающие совершали с применением насилия, оружия и угрожая убийством", - говорится в сообщении.

Бандиты терроризировали и требовали деньги не только у тех, кто занимался хозяйственной деятельностью, но и у наркодилеров. Чтобы запугать пострадавших - отбирали автомобили, устраивали погромы в помещениях, избивали и угрожали расправой над жертвой и ее родными.

Полицейские выяснили, что организовал банду рэкетиров 39-летний житель Павлограда. В ее состав входили почти 30 человек, большинство из которых - ранее судимые или имели проблемы с законом.

В ходе расследования выяснилось, что бандиты причастны не только к рэкету. Они создали бордели, занимались сутенерством, поставляли наркотики на территорию области и получали доход от сбыта. Преступники причастны к контролю за незаконной добычей угля на территории терриконов шахт Западного Донбасса, к кражам угля из железнодорожных станций и к контролю деятельности мошеннических колл-центров.

Задержали бандитов 21 декабря. Полицейские провели 48 обысков и изъяли наркотические средства и психотропные вещества, холодное и огнестрельное оружие с патронами, кастеты, биты, дубинки, наручники, балаклавы, бронежилеты, деньги, банковские карты, документы на посторонних лиц, оргтехнику и мобильные телефоны, а также автомобили.

Преступникам объявили о подозрении. Продолжаются мероприятия по привлечению к ответственности других участников банды.

На Киевщине полицейские задержали банду дерзких преступников. На счету злоумышленников разбойные нападения, похищения человека, вымогательства, кражи с предприятий и офисов в особо крупных размерах, поджог автомобиля и создание преступной организации. Группировка осуществляла преступления как на территории Киевской области, так и в столице. В ее состав входили иностранцы и киевляне.

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