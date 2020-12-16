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среда, 16 декабря 2020 18:10

Грабежи, похищение человека и разбой: задержали группу бандитов с иностранцами
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На Киевщине полицейские задержали банду дерзких преступников.

На счету злоумышленников разбойные нападения, похищения человека, вымогательства, кражи с предприятий и офисов в особо крупных размерах, поджог автомобиля и создание преступной организации. Группировка осуществляла преступления как на территории Киевской области, так и в столице. В ее состав входили иностранцы и киевляне, сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

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На Киевщине полицейские задержали банду дерзких преступников
Фото: npu.gov.ua
В ее состав входили иностранцы и киевляне
На счету злоумышленников разбойные нападения, похищения человека, вымогательства, кражи с предприятий и офисов в особо крупных размерах, поджог автомобиля
На Киевщине полицейские задержали банду дерзких преступников
В ее состав входили иностранцы и киевляне

"В ноябре этого года полицейские задержали лидера и одного из активных участников организации, которые в селе Софиевская Борщаговка похитили частного предпринимателя и требовали надуманный долг в 2 миллиона долларов. В настоящее время они находятся под стражей. Так, во время второго этапа реализации оперативной информации сотрудники полиции задержали еще пятерых членов преступной группировки - непосредственных исполнителей преступлений ", - говорится в сообщении.

В домах бандитов правоохранители провели обыски, изъяли оружие и боеприпасы, рации, номерные знаки, деньги, балаклавы, ножи, разнообразное техническое оборудование и документы, принадлежащие предприятиям, где осуществлялись кражи.

Также полицейские изъяли автомобили, на которых передвигались злоумышленники при совершении преступлений. Кроме этого они нашли помещение, где подозреваемые хранили имущество приобретенное преступным путем. Все это изъяли в качестве вещественных доказательств.

Сейчас преступники находятся в изоляторе временного содержания. Все они киевляне в возрасте от 25 до 50 лет, некоторые из них уже были судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Еще четырем иностранцам заочно сообщили о подозрении и объявили в розыск. Правоохранители проверяют задержанных на причастность к совершению других преступлений на территории Украины.

Под Киевом рэкетиры похитили 27-летнего бизнесмена и требовали надуманный долг в $2 млн. Банду рэкетиров, среди которых четверо граждан Казахстана и двое жителей Киевской области, задержала полиция.

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