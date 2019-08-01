Криминальному авторитету перерезали горло (18+)

1 августа в Запорожье во дворе частного дома жестоко убили криминального авторитета Алексея Петрова по кличке "Петрик".
Мужчине перерезали горло. Он скончался на месте. Подробности уточняются, пишет IPnews.
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Алексей Петров "Петрик" был связан с отвалами Черной горы (Запорожские отвалы - это свалки металлургических гигантов, куда годами вывозились отходы производства. - Gazeta.ua). В последнее время отошел от дел.
В Ивано-Франковске убили криминального авторитета. Инцидент произошел в центе города на улице Хотинской. Мужчину застрелили из оружия с глушителем.
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