Крестьяне нашли два снаряда времен Второй мировой

Два уцелевших боеприпасы времен Второй мировой войны нашли жители Кировоградской области во время полевых работ.

"Через меньше месяца после того, как в Сумской области пиротехники нашли склад опасных боеприпасов времен Второй мировой войны, еще два артиллерийских снаряда этих же времен обнаружили жители Долинского района Кировоградской области", - сообщают в ГСЧС области.

В селе Новогригорьевка Первая саперы группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ликвидировали артиллерийский снаряд калибра 203 мм, а в населенном пункте Суходольская - снаряд калибра 76 мм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Возле "Арены Львов" нашли боевые снаряды

"Всегда существует вероятность обнаружить взрывоопасный предмет, который, пролежав много лет в земле, не утратил своей разрушительной силы. Главное правило в таком случае: не трогать! Вызовите спасателей и подождите их неподалеку от места находки", - сообщили спасатели.





В Харькове в Основянском р-не обезвредили 14 боеприпасов времен Второй мировой войны. Их обнаружили в стене аварийного двухэтажного дома, в котором ранее произошел пожар, сообщает ГСЧС Харьковщины.