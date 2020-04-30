Кожаре не удалось выйти из-под стражи

Ходатайство защитника экс-министра иностранных дел Леонида Кожары Александра Шири по изменению Кожаре меры пресечения не удовлетворили.
Такое решение принял Шевченковский районный суд Киева 29 апреля.
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"Суд принял в удовлетворении ходатайства защитника Шири отказать", - сказал судья.
Это решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Киевском апелляционном суде в течение 5 дней со дня его принятия.
Полный текст постановления будет объявлен 4 мая.
27 марта Шевченковский райсуд столицы арестовал Леонид Кожару на 60 суток с правом внесения залога в размере 14 млн 82 тыс. грн. Следствие считает, что бывший министр иностранных дел убил товарища - столичного бизнесмена Сергея Старицкого. А потом инсценировал его самоубийство.
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