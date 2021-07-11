Корабль ВМС Греции зашел в Черное море

Корабль "Daniolos" ВМС Греции зашел в Черное море. Он примет участие в учениях НАТО Sea Breeze-2021. Об этом сообщает наблюдатель в Босфоре Йорук Ишик в Twitter.

По его словам, быстроходное ударное судно класса Roussen HS Ypoploiarchos Daniolos P68 пересекло Босфор и направилось в Черное море для участия в учениях НАТО.

"Быстроходное ударное судно класса Roussen HS Ypoploiarchos Daniolos P68 пересекло Босфор в направлении Черного моря для участия в Breeze21", - говорится в сообщении.

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Также он отметил, что все корабли этого класса названы в честь погибших в боях младших офицеров HN.

Учения Sea Breeze 2021 проходили в Черном море с 28 июня по 10 июля. Они состоялись при участии Украины, стран НАТО и партнеров. В Генштабе ВСУ заявили, что это самые масштабные учения с 1997 года. Москва просила США отказаться от участия.