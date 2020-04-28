Конфликт между соседями закончился двумя смертями

В Райкове Бердичевского района Житомирской области 54-летний мужчина подрезал 60-летнего соседа.

А пока приехали полицейские - повесился, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: zt.npu.gov.ua В Житомирской области 54-летний мужчина подрезал 60-летнего соседа

"Во двор 60-летнего пенсионера пришел сосед и во время конфликта ударил ножом в живот. Пострадавшего срочно госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Он успел указать на нападавшего. Однако через несколько часов скончался", - говорится в сообщении.

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Во время проверки информации потерпевшего 54-летнего соседа нашли дома в петле. Сейчас причину его смерти выясняют судебно-медицинские эксперты.

Автор: zt.npu.gov.ua Пострадавший скончался в больнице. А нападающий - повесился до приезда полиции

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают обстоятельства и причины конфликта между мужчинами.

В Змиеве на Харьковщине 60-летний мужчина ударил ножом в сердце соседа. После чего совершил самоубийство - загнал нож в сердце себе. Конфликт между мужчинами произошел в общежитии, где они проживали.