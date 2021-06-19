Конь задушил отца девятерых детей

В селе Сварины Сарненского района Ровенской области погиб 43-летний многодетный отец. Его задушил лошадь.
Трагедия произошла 18 июня в 20:22, сообщает Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лошадь случайно убила 14-летнюю девочку
"Вечером 43-летний мужчина пошел на пастбище за лошадью. У реки он провалился в яму, которую сделали бобры. Сверху на мужчину упал конь. Местные жители сначала вытащили из ямы коня, мужчина на тот момент был уже мертвым", - рассказали медики.
По данным медиков, конь задушил мужчину, они лишь констатировали смерть пострадавшего. У мужчины осталось девять детей.
В селе Жидичин Киверцовского района Волынской области лошадь убила отца шестерых детей, когда тот работал в поле. Люди предполагают, что лошадь чего-то испугалась. Хозяин хотел удержать, но ему не удалось. В результате мужчина погиб.
Комментарии