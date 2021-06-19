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суббота, 19 июня 2021 18:10

Конь задушил отца девятерых детей

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Конь задушил отца девятерых детей
На Ровенщине лошадь задушил 43-летнего многодетного отца. Фото: facebook.com/EMD.Rivne

В селе Сварины Сарненского района Ровенской области погиб 43-летний многодетный отец. Его задушил лошадь.

Трагедия произошла 18 июня в 20:22, сообщает Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи.

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"Вечером 43-летний мужчина пошел на пастбище за лошадью. У реки он провалился в яму, которую сделали бобры. Сверху на мужчину упал конь. Местные жители сначала вытащили из ямы коня, мужчина на тот момент был уже мертвым", - рассказали медики.

По данным медиков, конь задушил мужчину, они лишь констатировали смерть пострадавшего. У мужчины осталось девять детей.

В селе Жидичин Киверцовского района Волынской области лошадь убила отца шестерых детей, когда тот работал в поле. Люди предполагают, что лошадь чего-то испугалась. Хозяин хотел удержать, но ему не удалось. В результате мужчина погиб.

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