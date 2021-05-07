Композитора избили до смерти по дороге из кафе

21 год назад 8 мая во Львове проломили голову народному артисту Украины, композитору 45-летнему Игорю Билозору. От полученных побоев он умер в больнице через 20 дней.

Фото: kray.org.ua

В тот день Игорь с товарищами отдыхал в кафе "Цисарский кофе", праздновали день рождения. Начал петь украинскую песню "Первый снег", что не понравилось другой компании посетителей. Те хотели слушать русский шансон. Пьяные мужчины требовали прекратить пение. А на объяснение, что выступает народный артист - начали оскорблять украинцев и украинский язык. Словесная перепалка переросла в конфликт, его останавливала милиция.

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Вечером мужчины разошлись. Игорь Билозир вместе с товарищем, журналистом Николаем Гнатовским, шел домой. Вдруг на них напали и начали бить кастетами.

Попытки медиков спасти жизнь украинского композитора не дали результатов. 28 мая он умер. Его похоронили на Лычаковском кладбище.

Виновниками нападения признали Дмитрия Воронова, сына первого заместителя начальника Львовского МВД, и предпринимателя Юрия Калинина. Первый получил 15 лет как убийца, второй - 12, как соучастник. Впоследствии, в 2002-м, приговоры сократили до 10 и 8 лет.

Мораторий на исполнение русских песен наложили во Львове 18 июня 2000-го. Автор проекта постановления - городской депутат Орест Друдль - убеждал коллег, что он имеет исключительный характер в соответствии с чрезвычайными обстоятельствами. Они сложились в городе после смерти композитора Игоря Билозора. Информация что город засоряет именно уголовный русский шансон, не афишировалась.