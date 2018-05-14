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понедельник, 14 мая 2018 14:25

"Когда вышел из моря, у него на ноге была какая-то ранка" - киевский ресторатор при загадочных обстоятельствах умер в Египте

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&quot;Когда вышел из моря, у него на ноге была какая-то ранка&quot; - киевский ресторатор при загадочных обстоятельствах умер в Египте
Валерий Петров (слева) и Армандо Шадон вместе отдыхали в Египте. Фото: Facebook

11 мая во время отдыха на египетском курорте Шарм-эль-Шейх при неизвестных обстоятельствах погиб киевский ресторатор Валерий Петров.

Об этом рассказала его подруга певица Алла Медведева, сообщает "Обозреватель".

"Два наших друга, ювелир Армандо Шадон и ресторатор Валерий Петров, поехали отдыхать в Египет. 11 мая они пошли на пляж. Армандо рассказывает, что когда Валера вышел из моря, у него на ноге была какая-то ранка. Уже через минуту ему стало плохо, он упал... Его увезли в больницу, пытались какую помощь оказать - но ничего не смогли сделать. Валера умер", - говорит Медведева.

Знакомые погибшего сейчас собирают деньги на перевозку его тела в Украину.

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"Три дня добивались, чтобы тело Валеры передали домой. Подключили всех друзей публичных, донимали консула, потому что все эти три дня в консульстве ничего не делали. Говорили: "Нужно, чтобы родственники обратились письменно". Ну а если у человека нет родственников? Или он с ними не общается? Хорошо хоть, там, на месте, был наш общий друг, он там всех дергал. И после того, как мы пригрозили подключить СМИ - в консульстве наконец зашевелились", - сообщила Медведева.

В квартире на Львовщине нашли мертвыми 2-летнего мальчика и его 67-летнюю прабабушку. Всего в помещении были 5 человек. Трех - деда и еще двух внуков, 7 и 5 лет забрали в больницу.

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