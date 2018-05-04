Попрощались с 19-летним десантником, который умер при загадочных обстоятельствах

Фото: фото предоставлены редакцией Хмельницкой городской газеты "Життєві обрії"

Сегодня, 4 мая в Хмельнике Винницкой области простились с десантником Александром Микитюком из села Белый Рукав.

Тело 19-летнего бойца привезли из Донбасса винницкие волонтеры. В центре Хмельника у памятного места Героям Небесной сотни собрались местные.

"Вышли все чиновники. Проходящие мимо, останавливались и становились на колени. Вчера вечером еще никто не знал, когда его привезут. Уже сегодня ждали военного. В субботу должен был быть фестиваль, но его перенесли на неделю позже", - рассказывает Gazeta.ua местная журналистка Алла Корниенко.

Похоронят Александра Микитюка завтра на кладбище в родном селе Белый Рукав. Так захотели родные, чтобы тело сына переночевало дома.

Александр Микитюк год служил по контракту. У погибшего остались родители и сестра.

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На Донбассе с началом операции Объединенных сил 1 мая погиб боец ​​95-й десантно-штурмовой бригады Александр Микитюк из села Белый Рукав Хмельницкого района Винницкой области. На Пасху ему исполнилось 19 лет. Он - первый, кто погиб с начала операции Объединенных сил. За несколько недель до гибели парень записал видео с песней, которую посвятил своей маме. "Привет, мама, я пишу тебе письмо! Привет, мама! У меня слезы на глазах. Все нормально, светит солнце. А в полях стоит туман ... Ты не знаешь, как мы лазим по полям, ты не знаешь, как бывает трудно нам, как проходят наши юности года, потому что на Востоке воюем мы... Моя мама, я прошу тебя, не плачь, я вернусь живым! А как мертвым - поцелуй меня в губы. Ибо твой сын Героем стал!" - поет на видео боец ​​Александр Микитюк.