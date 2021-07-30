Киевлянин едва не убил за шоколадку охранника супермаркета

На фотографии вор шоколадки, к которому подошел охранник супермаркета. Фото: Нацполиция

В одном из супермаркетов столицы мужчина избил 58-летнего охранника за замечание. Злоумышленник с товарищем пытались вынести из магазина неоплаченную шоколадку.

Инцидент произошел в Голосеевском районе города, сообщила пресс-служба полиции Киева.

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"Во время конфликта один из парней подошел к мужчине и кулаком нанес удар в голову. От этого охранник потерял равновесие и упал. Далее с места совершения преступления посетители убежали. Свидетели инцидента вызвали "скорую". Пострадавшего медики безотлагательно госпитализировали", - рассказала руководитель Голосеевского управления полиции Виктория Давиденко-Лисогубенко.

Злоумышленника задержали и сообщили о подозрении. Им оказался 22-летний местный житель.

За содеянное обидчику грозит до восьми лет тюрьмы.

В Чугуеве Харьковской области трое пьяных мужчин избили охранников и одного из посетителей. Произошло все из-за замечания, которое охранник сделал дебоширам.