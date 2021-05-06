Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: расследование завершено

25 сентября 2020 самолет Воздушных сил ВСУ Ан-26 упал возле Чугуева Харьковской области в двух километрах от военного аэродрома Фото: ukrinform.ua

25 сентября 2020 самолет Воздушных сил ВСУ Ан-26 упал возле Чугуева Харьковской области в 2 км от военного аэродрома.

6 мая стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве по факту катастрофы самолета, в результате которого погибли 26 военнослужащих, завершено, сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

"Командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины, бывшего командира воинской части А4104 и двух его заместителей, бывшего руководителя полетами на аэродроме "Чугуев" и в то время исполняющего обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба подозревают в не обеспечении безопасности полетов на вверенных им направлениях, нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также халатном отношении к военной службе", — говорится в заявлении.

Досудебным расследованием установлено, что военные должностные лица допустили ненадлежащую подготовку и утверждение документов об условиях эксплуатации воздушного судна с не предусмотренным Руководством по летной эксплуатации взлетом с "конвейера" и о порядке осуществления летной подготовки курсантов. Также они ненадлежащим образом осуществляли контроль за уровнем подготовки пилотов-инструкторов и учебным процессом и соблюдением мер безопасности при выполнении учебных полетов.

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"Эти нарушения имели системный характер и были допущены на стадии подготовки к полетам, поскольку на борту самолета находились лица, которые вообще не должны там быть, на стадии осуществления полета, который был разрешен с нарушением правил эксплуатации летательного аппарата и правил осуществления полетов, а также на стадии, когда произошла кризисная ситуация. Руководством полетов не было принято достаточных адекватных мер для избежания авиакатастрофы", - отмечается в сообщении.

В настоящее время подозреваемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного производства, которое насчитывает более 60 томов. По результатам будет принято решение о вручении обвинительных актов подозреваемым и направления их в суд для рассмотрения по существу.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следственными ГБР.

Трагедия произошла вечером 25 сентября, недалеко от города Чугуева Харьковской области. На борту самолета находились 27 человек: 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил ВСУ им. Кожедуба и 7 офицеров. Из них выжил только один - курсант Вячеслав Золочевский.