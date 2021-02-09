Кандидат на службу в Нацгвардию скрыл гражданство РФ

Известно, что гражданство мужчина получил в 2019 году на территории временно аннексированного полуострова Фото: slovoidilo.ua

СБУ разоблачила скрытое гражданство России у кандидата на службу в батальон оперативного назначения Нацгвардии.

Это подразделение регулярно привлекается к выполнению задач в районе проведения ООС, сообщили в пресс-службе СБУ.

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"Житель Киева, который до 2016 года проживал на временно аннексированной территории АР Крым, по собственной инициативе обратился к представителям Нацгвардии для заключения контракта на прохождение военной службы. При этом при подаче соответствующих документов в украинскую силовую структуру, кандидат сознательно скрыл информацию о наличии паспорта гражданина РФ", - говорится в сообщении.

Известно, что гражданство мужчина получил 2019 года на территории временно аннексированного полуострова. Проверяется информация о его возможной причастности к сети спецслужб РФ.

В Харькове задержали мужчину, который собирал секретные данные о военных разработках. Работника компании в Николаеве завербовала ФСБ РФ. Он получил задание собрать информацию о современной военной технике для ВСУ. Для доступа к технической документации разработок, а именно закрытых программ по использованию беспилотных летательных аппаратов, злоумышленник пытался завербовать одного из руководителей организации.