Задержали агента ФСБ, который собирал секретные данные о новейшей технику ВСУ

Фото: ssu.gov.ua

В Харькове задержали мужчину, который собирал секретные данные о военных разработках.

Работника компании в Николаеве завербовала ФСБ РФ. Он получил задание собрать информацию о современной военной технике для ВСУ. Для доступа к технической документации разработок, а именно закрытых программ по использованию беспилотных летательных аппаратов, злоумышленник пытался завербовать одного из руководителей организации. Об этом сообщили на сайте Службы безопасности Украины.

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"Завербованный гражданин в течение января-февраля 2021 договорился о передаче секретных материалов с одним из руководителей научных институтов Харькова, занимающейся разработками с ограниченным доступом в сфере безопасности и обороны Украины. За денежное вознаграждение в размере 10 тыс. долларов он предложил руководителю института предоставить тайную программу разработки приборов для поражения беспилотных летательных аппаратов", - сказано в сообщении.

Агента российской спецслужбы задержали неожиданно - во время передачи "секретных данных". Ему уже сообщили о подозрении в измене. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ России. В сеть входили бывшие спецназовцы военной разведки. Шпионы вербовали граждан Украины. Те выполняли разведывательные задания кадровых сотрудников ФСБ Вадима Даутова и Дениса Собко.