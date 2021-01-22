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пятница, 22 января 2021 12:37

Передавал секретную информацию: СБУ задержала агента ФСБ РФ

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Передавал секретную информацию: СБУ задержала агента ФСБ РФ
Агент привлек к противоправной деятельности близкую родственницу и еще одного жителя Кропивницкого Фото: ssu.gov.ua

СБУ задержала жителя Кропивницкого, который по заданию спецслужбы страны-агрессора собирал и передавал информацию о военнослужащих одного из подразделений Cил специальных операций ВС Украины, а также представителей местных органов власти.

Выяснилось, что агент также является руководителем ячейки запрещенной коммунистической партии и привлек к противоправной деятельности близкую родственницу и еще одного жителя Кропивницкого, сообщили в пресс-службе СБУ.

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"Во время проведения обысков по месту жительства фигуранта правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные терминалы, которые использовались для сбора и передачи разведывательной информации", - говорится в сообщении.

Продолжаются неотложные следственные действия.

В Одесской области СБУ задержала гражданина Украины, который проходил службу в созданном и контролируемом российскими спецслужбами так называемом МГБ ЛНР. Мужчина добровольно вступил в ряды одного из НЗФ на оккупированной РФ территории Луганщины.

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