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четверг, 21 января 2021 14:11

СБУ "поймала" российского наемника
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В Одесской области СБУ задержала гражданина Украины, который проходил службу в созданном и контролируемом российскими спецслужбами так называемом МГБ ЛНР.

Мужчина добровольно вступил в ряды одного из НЗФ на оккупированной РФ территории Луганщины, сообщили в пресс-службе СБУ.

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В Одесской области СБУ задержала гражданина Украины, который проходил службу в созданном и контролируемом российскими спецслужбами так называемом МГБ ЛНР
Фото: ssu.gov.ua
Мужчина добровольно вступил в ряды одного из НЗФ на оккупированной РФ территории Луганщины
Мужчина добровольно вступил в ряды одного из НЗФ на оккупированной РФ территории Луганщины

"Оперативники СБ Украины установили, что уроженец Луганской области добровольно вступил в ряды одного из НЗФ на оккупированной РФ территории Луганщины. Впоследствии при содействии кадровых сотрудников псевдоспецслужбы, продолжил террористическую деятельность на штатной должности в так называемой Службе пограничной охраны МГБ ЛНР. С оружием в руках он выполнял задачи по обеспечению пропускного режима на КПП "Дьяково" (ТОТ Луганской области на границе с Россией), через которое на территорию Украины незаконно поставлялась российская военная техника и вооружение", - говорится в сообщении.

Мужчине объявили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.

В районе проведения операции Объединенных сил контрразведка СБУ выявила и задержала наемника. Он принимал участие в обстреле позиций украинских войск.

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Дата
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