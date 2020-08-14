Поймали наемника, который воевал против украинцев

Боевик жил у линии соприкосновения. Фото: СБУ

В районе проведения операции Объединенных сил контрразведка СБУ выявила и задержала наемника.

Он принимал участие в обстреле позиций украинских войск, сообщает СБУ.

Мужчина оказал вооруженное сопротивление силам антитеррористической операции. Был стрелком "Казачьей национальной гвардии Всевеликого войска Донского Перевальского гарнизона" и "4 бригады 2 армейского корпуса народной милиции ЛНР".

По данным следствия, он присоединился к незаконным вооруженным формированиям во время отбывания наказания за совершение тяжкого преступления в исправительном учреждении. За это его освободили из колонии.

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Затем мужчина скрывался на подконтрольной украинской власти территории. Поселился у мест дислокации подразделений ВСУ на линии разграничения.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное следствие.

С начала введения режима прекращения огня на Донбассе российские оккупационные войска по разным причинам потеряли 9 человек погибшими и 15 ранеными. Российские наемники погибают из-за неосторожного обращения с оружием, ДТП, подрывов на неизвестных взрывчатых устройствах на своих позициях, сообщили в штабе ООС, ссылаясь на данные разведки.