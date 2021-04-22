Как в Киеве "работают" карманники: показали видео

В Киеве прохожая стала жертвой карманных воров.

Автор: скриншот с видео В Киеве прохожая стала жертвой карманных воров

Те подошли посреди улицы сзади. И один незаметно украл личные вещи женщины. Соответствующее видео опубликовано на странице "Киев оперативный" в Facebook.

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"Именно так работает банда лиц воров-грабителей, которые поселились и "зарабатывают" на импотенции системы. Долго еще с этим должны мириться?", - пишет автор публикации.

В Киеве на Крещатике, 38 задержали 4 жительниц Закарпатской области. Женщин подозревают в совершении карманных краж. Задержанные - 25-летняя Елена Пава, ранее судимая за кражи и грабеж. 44-летняя Сильвия Матей, ранее судимая за кражи. 30-летняя Мария Лакатош, ранее судимая за кражи. 20-летняя Ирина Дерей, тоже ранее имела судимость за кражи.