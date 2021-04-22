Как в Киеве "работают" карманники: показали видео

 
Ексклюзивы
1/5
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 297
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Просмотров: 531
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
Просмотров: 837
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
Просмотров: 207
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 387
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
Просмотров: 2331
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
6 Просмотров: 13068
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 963
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 486
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 1170
Фото
Все фото
5
3
5
3
4
Три человека сгорели заживо
Три человека сгорели заживо
Женщина отомстила бывшему, наведя на него грабителей
Женщина отомстила бывшему, наведя на него грабителей
Как спасали забросанную химикатами реку: показали фото
Как спасали забросанную химикатами реку: показали фото
Стрельба в Киеве: нападающего на коммунальщиков задержали
Стрельба в Киеве: нападающего на коммунальщиков задержали
Байкер разнес машину частной охраны: кадры с места ДТП
Байкер разнес машину частной охраны: кадры с места ДТП
Видео
Все видео
Как в Киеве "работают" карманники: показали видео
Как в Киеве "работают" карманники: показали видео
Бегал и имитировал половой акт с дорожным конусом: мужчина странным представлением напугал прохожих
Бегал и имитировал половой акт с дорожным конусом: мужчина странным представлением напугал прохожих
"Зашел туда - там куски мяса, рука оторвана" - очевидец о взрыве в офисе аграриев
"Зашел туда - там куски мяса, рука оторвана" - очевидец о взрыве в офисе аграриев
В столице жестко отомстили "герою парковки"
В столице жестко отомстили "герою парковки"
Погибшего из покореженного кроссовера доставали спасатели - видео
Погибшего из покореженного кроссовера доставали спасатели - видео
Интервью
1/5
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 297
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 387
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Просмотров: 693
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
6 Просмотров: 13068
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
1 Просмотров: 414
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 апреля 2021
Просмотров: 297
Містичний Дімаров
"А хтось продає книжки Анатолія Дімарова?" – у фейсбучній групі "Книжкова барахолка" – ажіотаж. Після виходу серіалу "І будуть люди" за ...
четверг, 22 апреля 2021 08:59

Как в Киеве "работают" карманники: показали видео

  Комментировать

В Киеве прохожая стала жертвой карманных воров.

Автор: скриншот с видео
  В Киеве прохожая стала жертвой карманных воров
В Киеве прохожая стала жертвой карманных воров

Те подошли посреди улицы сзади. И один незаметно украл личные вещи женщины. Соответствующее видео опубликовано на странице "Киев оперативный" в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Осторожно, карманники! Назвали три самые опасные места в Киеве

"Именно так работает банда лиц воров-грабителей, которые поселились и "зарабатывают" на импотенции системы. Долго еще с этим должны мириться?", - пишет автор публикации.

В Киеве на Крещатике, 38 задержали 4 жительниц Закарпатской области. Женщин подозревают в совершении карманных краж. Задержанные - 25-летняя Елена Пава, ранее судимая за кражи и грабеж. 44-летняя Сильвия Матей, ранее судимая за кражи. 30-летняя Мария Лакатош, ранее судимая за кражи. 20-летняя Ирина Дерей, тоже ранее имела судимость за кражи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как в Киеве "работают" карманники: показали видео». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
апреля

Застрелили бывшего главу Национального банка Украины

Самое читаемое
Актриса сфотографировалась голой с 7-летним сыном и загремела за решетку
Актриса сфотографировалась голой с 7-летним сыном и загремела за решетку 1 Просмотров: 10431
Самая популярная блогер Украины обнажила зону бикини для мужского глянца
Самая популярная блогер Украины обнажила зону бикини для мужского глянца
7
 Просмотров: 8901
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
 1 Просмотров: 8334
Женщина отпугнула мастеров по ремонту своими интимными фото
Женщина отпугнула мастеров по ремонту своими интимными фото Просмотров: 6885
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
4
 Просмотров: 6642
Происшествия
Безмасочник порезал продавщицу и охранника магазина
Безмасочник порезал продавщицу и охранника магазина Просмотров: 369
Три человека сгорели заживо
Три человека сгорели заживо
5
 Просмотров: 405
Застрелили бывшего главу Национального банка Украины
Застрелили бывшего главу Национального банка Украины
 Просмотров: 1179
Отец семи детей упал с машиной в пруд
Отец семи детей упал с машиной в пруд
 Просмотров: 504
В центре Киева избили Майкла Щура
В центре Киева избили Майкла Щура Просмотров: 1206
Больше всего комментируют
4
В ПАСЕ не разрешили продемонстрировать украинский флаг с передовой
4
"Сиквел сериала" - бывший секретарь СНБО о действиях Зеленского
4
Никто не аплодирует: как прошло два года президентства Зеленского
2
Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса"
1
Пьяные игроки "Колоса" устроили беспорядки в поезде
Голосов: 301
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть