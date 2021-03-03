Как судят преподавательницу, которая убила мужа и стреляла в дочь

Фото: facebook.com/Ирина Игнатюк

В Ровенском райсуде 3 марта началось рассмотрение дела об убийстве бизнесмена 45-летнего Юрия Игнатюка и ранении его 13-летней дочери.

На скамье подсудимых жена убитого и мать раненой - 44-летняя Ирина Игнатюк, бывшая преподаватель Национального университета водного хозяйства и природопользования. В заседании появилась в режиме видеоконференции с Хмельницкого областного учреждения по оказанию психиатрической помощи. Психолого-психиатрическая экспертиза признала ее невменяемой, сообщает radiotrek.rv.ua.

На вопрос судьи, понимает ли она суть процесса, ответила, что слышит голоса, поэтому доверяет адвокату.

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Родные убитого Юрия Игнатюка не верят в психическую болезнь подозреваемого. Говорят, что не замечали расстройств у невестки и требуют ее заключения, а не принудительного лечения.

Судья принял решение рассматривать дело в закрытом режиме.

Известно, что после операции дочь Ирины взяли под опеку бабушка с дедом. В доме, где произошла трагедия, никто не живет.

Трагедия произошла 5 сентября прошлого года на территории Белокриницкого сельского совета вблизи Ровно. 44-летняя женщина застрелила 45-летнего мужа, ранила 13-летнюю дочь. Затем пыталась покончить с собой. Все произошло в доме семьи около 4:00. Пострадавший еще смог позвонить отцу, который вызвал полицию. Однако от нанесенных травм владелец дома погиб. 13-летнюю дочь с множественными проникающими ранениями грудной клетки госпитализировали. Их жена и мать порезала себе руки и выстрелила в голову. Ее нашли без сознания.