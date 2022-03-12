Кадыровцы расстреливают раненых оккупантов, чтобы не эвакуировать

Кадыровцы расстреливают российских раненых военных, чтобы не заниматься их эвакуацией.

"По имеющейся у нашей разведки информации сегодня около 16:00 в захваченном оккупационными войсками городе Бородянка (Киевская область) кадыровцы расстреляли 12 раненых российских военнослужащих 36-й ОМСБр, которых должны были эвакуировать на территорию Беларуси", - пишет "Главком".

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Автор: 5.ua Кадыровцы расстреливают раненых оккупантов

Российские оккупанты создают "заградительные отряды", которые не дают отступать войскам РФ. Кадыровцы пытаются сдерживать их огнем. Такие методы использовали при Сталине и Гитлере, заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.