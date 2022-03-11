"Методы Гитлера и Сталина": кадыровцы стреляют по захватчикам, которые отступают

Повторяются сталинские и гитлеровские времена. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Российские оккупанты создают "заградительные отряды", которые не дают отступать войскам РФ.

Кадыровцы пытаются сдерживать их огнем. Такие методы использовали при Сталине и Гитлере, заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Есть информация, что в оккупационных войсках создаются "заградительные отряды". То есть повторяются сталинские и гитлеровские методы ведения войны", - отметил Вениславский.

Отряды были замечены в Киевской области. Они не дают оккупантам избегать боевых столкновений с украинскими Вооруженными силами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия замедлит наступление на Украину – британская разведка

"На киевском направлении: Киевское море, Ирпень, Гостомель, Буча – там точно стоят специальные отряды кадыровцев, которые пытаются сдерживать огнем тех российских военных, кто избегает столкновений с ВСУ. Это позволяет быть оптимистично настроенными, потому что враг мощный, но не непобедим. Наши Вооруженные силы это отлично демонстрируют. В ближайшее время мы продемонстрируем совсем другую войну, от которой захватчики будут ужасаться...", - пояснил нардеп.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.