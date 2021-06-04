Кадры "голой" фотосессии с украинками в Дубае выставили на аукцион

Кадры скандальной "голой" фотосессии с украинками в Дубае выставили на аукцион. Фото: Daily Star

Финансист Виталий Гречин выставил на аукцион откровенное видео с девушками, которые принимали участие в скандальной обнаженной фотосессии на балконе отеля в Дубае.

Мужчина решил продать права на 26-секундный видеоролик "тому, кто больше заплатит". Об этом сообщает Daily Star.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Участница "голой" фотосессии в Дубае сделала неожиданное заявление

"Эти кадры никогда не публиковались, поэтому их видел только текущий владелец. Теперь ролик будет принадлежать исключительно победителю аукциона, который сможет использовать его, распространять или продавать по своему усмотрению", - говорится в комментарии к аукциону.

4 апреля правоохранительные органы Объединенных Арабских Эмиратов задержали группу девушек, которые голыми фотографировались на открытом балконе отеля в элитном районе Дубай Марина. О скандале стало известно после того, как очевидцы с соседнего небоскреба выложили в соцсети соответствующее видео. Позже стало известно, что среди девушек, которые устроили обнаженную фотосессию, были гражданки Украины.