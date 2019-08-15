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Из-за воров 20 поездов отклонились от графика

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Из-за воров 20 поездов отклонились от графика
Воры взломали релейный шкаф и разворовали оборудование, обеспечивающее работу светофора

В Днепропетровской области на железной дороге неизвестные похитили детали трансформаторов, в результате за 2 суток от графика отклонились 20 поездов - из них 10 пассажирских.

"Сегодня ночью на перегоне Воскобойня - Верхнеднепровск воры взломали релейный шкаф и разворовали оборудование, обеспечивающее работу светофора. Из-за кражи произошел сбой в движении поездов - от графика отклонились 9 поездов, из них 4 - пассажирских", - говорится в сообщении пресс-службы Укрзализныци.

Об инциденте сообщено в правоохранительные органы.

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Также минувшей ночью на перегоне Сухачевка - Запорожье - Каменское воры вскрыли 3 трансформаторные коробки, как следствие - задержка более чем час 11 поездов, из них 6 - пассажирских.

Всего за 7 месяцев 2019-го на железной дороге зафиксировано 515 случаев умышленного повреждения и хищения средств безопасности, сигнализации и связи на общую сумму 11,4 млн грн.

Полиция задержала 3-х мужчин, которые подозреваются в совершении ряда эпизодов краж денег из банкоматов в Днипре и области. Мужчины проникли в магазин в Новомосковске, где взорвали банкомат и похитили более полумиллиона гривен.

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