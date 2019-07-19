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пятница, 19 июля 2019 12:13

Мужчины украли из банкоматов более 5 млн грн

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  Полиция задержала мужчин по дороге в Запорожье. ФОТО: НАЦПОЛИЦИЯ
Полиция задержала мужчин по дороге в Запорожье. ФОТО: НАЦПОЛИЦИЯ

Полиция задержала 3-х мужчин, которые подозреваются в совершении ряда эпизодов краж денег из банкоматов в Днипре и области.

"Этой ночью оперативники криминальной полиции задержали на территории Днепропетровской области трех граждан. Около трех ночи мужчины проникли в магазин в Новомосковске, где взорвали банкомат и похитили более полумиллиона гривен. Когда воры начали двигаться в сторону Запорожье, их задержали сотрудники Управления уголовного розыска и Новомосковского отделения полиции", - рассказал заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

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Во время досмотра в автомобиле подозреваемых обнаружили похищенные из банкомата деньги, радиостанцию, лом, кусачки и другие вещи, которые использовались во время преступления, передает сайт Нацполиции.

  Общая сумма краж составила более 5 млн гривен. ФОТО: НАЦПОЛИЦИЯ
Общая сумма краж составила более 5 млн гривен. ФОТО: НАЦПОЛИЦИЯ

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины - кража. Она предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

Более 4,5 млн грн преступник перевел со счета белоцерковского предприятия.

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