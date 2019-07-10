В Украине разгулялись "воры в законе": в полиции озвучили статистику

В Украине есть 15 "воров в законе". Фото: www.unn.com.ua

В Украине "воры в законе" проникают во все сферы государственной жизни.

Правоохранители призывают к изменению законодательства, сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

"На сегодня в нашей стране постоянно находится 15 "законников", из них 12 - долларовые миллионеры, не с одним миллионом на счетах. Такие же и преступные так называемые авторитеты", - написал Аброськин.

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Он объясняет, что они "совсем другие, чем воры 80-х годов", поскольку "активно участвуют во всех избирательных процессах в нашем государстве, и везде имеют своих ставленников".

"Они стали уже своего рода воровскими" топ-менеджерами ". С ними нужно бороться уже немедленно, потому что они проникают во все государственные учреждения, крупные энергетические и медийные компании, правоохранительные и судебные органы нашей страны".

"Для борьбы с ними и их преступными связями нужен соответствующий инструмент - новый закон. Чтобы от этих лидеров преступного мира сторонились все, как от эпидемии, а иначе они будут поражать все больше и больше наших государственных институтов и уничтожать страну изнутри.

В Киеве собрались 47 представителей криминалитета, а также ряд влиятельных "бизнесменов" из Донецкой области. Мероприятие прекратили сотрудники Департамента стратегических расследований.