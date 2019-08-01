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четверг, 01 августа 2019 19:18

Полотенца и вышивки по 4 тыс. грн за штуку: "Укрзализныця" попала в скандал

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"Укрзализныця" решила закупить полотенца по 3,6 тыс. грн за штуку и вышиванки по 4,1 тыс. грн.

Как отмечается, компания получила две заявки на объявленную закупку 200 вышиванок и 200 льняных полотенец. Продавцу, который предлагал товар по цене втрое ниже, отказали из-за "недостаток опыта" заявителя в вопросе выполнения государственных контрактов. Об этом сообщает издание "Железная дорога без коррупции".

 

Так "Укрзализныця" согласилась закупить вышиванки по стоимости 4,1 тыс. грн за штуку, а полотенца - по 3,6 тыс. грн. При этом на популярном интернет-сайте вышивки самое дорогое полотенце ручной работы стоит 1,2 тыс. грн.

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Издание отмечает, что фирма, которая должна поставить "Укрзализныце" товары зарегистрирована в Киеве по адресу улица Сортировочная, 2, и именно по этому адресу находится жилая многоэтажка. В прошлом году эта же компания получила от государства на подобных закупках около 100 млн гривен.

В Укрзализныце обнаружили хищения средств на 7 млн ​​грн. Во время внутреннего аудита на Укрзализныце стало известно о присвоении денег бывшим руководителем центра управления промышленностью.

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