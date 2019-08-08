Из-за ДТП с Зайцевой обратились к Зеленскому - адвокат

Зайцева: адвокат рассказала всю правду. Фото: NewsRoom

Потерпевшие написали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому о неотвратимости наказания Елены Зайцевой.

"Ответа официального пока не получили, но по телефону сообщили, что обращение переслали в Генеральную прокуратуру 5 августа 2019-го. Никто не хочет ни "слепой" мести, ни давления на суд, хотят неотвратимости наказания для виновных и гласности процесса. Хотя, безусловно, цинизм стороны защиты Зайцевой и ее измененная позиция в деле очень возмутили. У людей, которые потеряли близких и свое здоровье, не так много остается желаний, но они надеются, что на примере этого дела начнет меняться система", - написала адвокат Лариса Матвеева в Facebook.

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Адвокат подала перечень вопросов, требующих дополнительного контроля в деле о кровавой аварии в Харькове на улице Сумской в октябре 2017-го:

1. Свидетель, в прошлом врач-нарколог Федирко А. Д. непосредственно в судебном заседании под запись прямо сообщила, что сбор биологических жидкостей (кровь, моча) проводила по указанию следователя Волкова и о необходимости дополнительного забора Волкову говорила, но он отказал ей в этом без объяснения причин. Итог - анализ крови "на наркотики" не проводили, потому что крови "не хватило", анализ мочи "на наркотики" провели полностью, он положительный и однозначный, но исследования затянули на несколько месяцев.

"Кроме того, Волков все это время имел возможность прямого контакта с Федирко, мог ей позвонить, сообщить о ее розыск, но этого не делал, при этом в день осуществления ее поводу с ней разговаривал по телефону", - отметила адвокат.

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2. Следователи передали экспертам Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы имеющиеся документы о обнаружены опиаты в Зайцевой, о чем прямо указано в заключении эксперта от 10.01.2018 г. 3. 10.12.2018 г. эксперты Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы в своем заключении от 10.12.2018 г. в принципе не смогли ответить на вопрос о состоянии Зайцевой в момент ДТП за "отсутствия количественного определения содержания кодеина и фенобарбитала в моче..", что является полным абсурдом, поскольку проведение таких исследований не проводятся в принципе в Украине, - отметила Матвеева.

4. Действий экспертов ХНИИСЭ им. Бокариуса пытаются дать оценку в уголовном производстве, зарегистрированном по заявлению адвоката Дронова Перепелки С. Этим экспертным учреждением проводилось множество экспертиз, но так и не удалось установить скорость движения автомобиля Зайцевой при наличии нескольких видеозаписей с камер видеонаблюдения. При этом подобное удалось экспертам из Днепра. Дело пытались закрыть уже не один раз, проводя расследование формально, в связи с чем суд отменял постановления о закрытии уголовного производства.

Рассмотрение апелляционных жалоб Зайцевой и Дронова назначено на 14 августа на 11:00 в помещении Харьковского апелляционного суда.

Новость о том, что осужденная на 10 лет за ДТП в Харькове Елена Зайцева подала на апелляцию, шокировала семьи погибших и пострадавших. Адвокат Дмитрий Марцонь, который защищает их интересы, рассказал, что на данный момент за выплату компенсаций виновники аварии даже не брались.