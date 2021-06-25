Изображают зевак и сочувствие: почему подозреваемые возвращаются на место преступления

Подозреваемый в убийстве и поджоге пятиэтажки в Белогородке (на фото в синей футболке) возвращался на место преступления и говорил с пострадавшими. Фото: tsn.ua

Подозреваемый в убийстве и поджоге многоэтажки в Белогородке под Киевом Роман Курда находиться под стражей без права на залог.

В содеянном он сознался. Также выяснилось, что подозреваемый два дня крутился рядом с пепелищем. Изображал зеваку и общался с пострадавшими.

И это не единичный случай, когда преступник возвращается на место преступления. Из самых резонансных дел - исчезновение 7-летней Марии Борисовой в Счастливом на Херсонщине в мае этого года и 11-летней Дарьи Лукьяненко из Ивановки в Одесской области три года назад. Причастные к их исчезновениям все время принимали участие в поисках, общались с односельчанами и активно сотрудничали со следователями. Универсального механизма, почему подозреваемого тянет на место преступления, нет. В каждом индивидуальном случае нужно анализировать мотивацию и стиль жизни подозреваемого. Потому что причин может быть много, люди разные. Но все же отдельно выделить хотя бы две причины можно, говорит эксперт по судебной психиатрии Владимир Миславский.

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"В первую очередь человеку интересно, что происходит на месте преступления, в рамках собственной безопасности - что люди говорят, кого подозревают. Вторая причина - подтверждение значимости собственного поступка и себя, когда видит, как люди реагируют на совершенное им. Это, в определенной степени, повышает его самооценку и оценку его другими", - рассказал Gazeta.ua эксперт.

Взрыв произошел на третьем этаже пятиэтажки 21 июня в 13:20. Начался пожар. Огонь перекинулся на два верхних этажа и крышу. Пострадали 10 человек. Во время тушения спасатели нашли тело мужчины. Выяснилось, он погиб не в огне. Мужчине перерезали горло, трижды ударили ножом в грудь, а также вырезали сердце и часть легких. Подозреваемого установили и задержали. Это моряк, ему 43 года. Проживает неподалеку. Имеет семью, но она живет в Севастополе. Всего в результате чрезвычайной ситуации пострадали около 100 человек. 14 семей нуждаются во временном жилье на время проведения экспертиз и работ по восстановлению дома.