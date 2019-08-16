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пятница, 16 августа 2019 09:42

Избили и закопали живьем: подробности страшного преступления

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Избили и закопали живьем: подробности страшного преступления
На Волыни двое товарищей избили и закопали живьем знакомого. Фото - Буг

В городе Владимир-Волынский на Волыни двое местных жителей 29 и 30 лет избили знакомого и закопали его живым.

Мужчина был в авто с нападавшими. Там его связали и отобрали банковскую карточку, паспорт, сумку с деньгами и вещи.

После этого они вывезли свою жертву на один из терриконов в Нововолынске, где продолжили избиение и пытки. Затем, залепив мужчине рот скотчем, его бросили в канаву и забросали землей. А сами поехали, сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области.

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Пострадавший чудом остался жив. Через несколько часов ему удалось самостоятельно выбраться из-под земли.

Злоумышленники задержаны, им объявлено о подозрении, относительно них открыто уголовное производство, ведется следствие.

В городе Липовец Винницкой области двух мужчин задержали за убийство знакомого. Его убили и закопали на берегу реки. Полицейские подозревают, что мужчину могли закопать еще живым.

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Дата
16
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