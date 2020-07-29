Избил, заставил идти в воду и утопил: мужчина расправился с товарищем

В Житомирской области задержали 37-летнего мужчину, который избил и утопил сверстника. Фото: exzk.ru

В Житомирской области арестовали без права на залог 37-летнего жителя Лутовцов Радомышльского района.

Его подозревают в избиении и убийстве сверстника 22 июля, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Следователи установили, что товарищи выпивали на берегу водоема. Между ними возник конфликт и подозреваемый избил товарища. Побои в момент причинения ни были опасными для жизни пострадавшего. Но подозреваемый, чтобы довести умысел до конца, заставил мужчину зайти в водоем. Там утопил его, спрятав тело в водных зарослях", - сказано в сообщении.

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Установлено, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений.

О преступлении стало известно не сразу, поскольку погибшего никто не искал.

"О погибшем известно, что он ранее привлекался к уголовной ответственности. В селе проживал один, поэтому о его исчезновении никто полиции не сообщил", - рассказал начальник Радомышльского отдела полиции Сергей Цивончук.

Досудебное расследование продолжается. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

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