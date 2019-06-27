Избиение Семенихина: в Конотоп отправили усиленную группу Нацполиции

В г. Конотопе Сумской области жестоко избили экс-мэра Артема Семенихина. Он в тяжелом состоянии. Фото - Facebook Елены Сердюк

Для расследования нападения на кандидата в нардепы, екс-мера Артема Семинихина в Конотоп направили усиленную группу из руководства Нацполиции.

Соответствующий приказ подписал председатель Нацполиции Сергей Князев, сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

Как отмечается, в состав усиленной следственно-оперативной группы вошли руководители Департамента уголовного розыска, Главного следственного управления, а также других необходимых подразделений.

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По словам первого заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина, группа будет заниматься организацией всестороннего и оперативного расследования нападения.

"Вы должны по минутам воссоздать события того вечера. Ваша задача - организация проведения оперативно-розыскных мероприятий с целью установления лиц, причастных к нанесению тяжких телесных повреждений потерпевшему", - заявил он.

Экс-мэра Конотопа и кандидата в депутаты Артема Семенихина чуть ли не до смерти избили в ночь на 27 июня. Знакомые утверждают, его пытались убить из-за того, что мужчина баллотируется в народные депутаты по 160 избирательному округу.