Из Украины хотели нелегально вывезти военное оборудование

В Николаеве СБУ разоблачила попытку нелегально вывезти в одну из стран Ближнего Востока оборудование, которым комплектуют военно-транспортные самолеты.

Сделку планировал менеджмент одной из отечественных транспортных авиакомпаний, сообщили в пресс-службе СБУ.

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Фото: ssu.gov.ua

"Фигуранты пытались организовать нелегальный вывоз за пределы Украины авиационных изделий и приборов, которыми комплектуются военно-транспортные самолеты. Они скрыли военную продукцию от таможенного досмотра среди бортового оборудования самолета авиакомпании, который после прохождения технического обслуживания должен был вылететь за пределы Украины. В то же время, в компании отсутствовали разрешительные документы Государственного экспортного контроля Украины, предусмотренные действующим законодательством для перемещения за пределы страны изделий военного назначения ", - говорится в сообщении.

Продукция отправлена на экспертизу. По ее результатам будет решен вопрос об открытии уголовного производства.

Служба безопасности Украины разоблачила схему поставок контрафактных авиазапчастей и оборудование к украинской вертолетной техники. Злоумышленники незаконно списывали, демонтировали и вывозили с территории госпредприятия авиационные узлы и агрегаты.