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СБУ блокировала схему поставок контрафактных запчастей к украинским вертолетов

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СБУ блокировала схему поставок контрафактных запчастей к украинским вертолетов
Организаторы незаконной схемы присвоили авиационное имущество государственного предприятия почти 5 млн гривен. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила схему поставок контрафактных авиазапчастей и оборудование к украинской вертолетной техники. Злоумышленники незаконно списывали, демонтировали и вывозили с территории госпредприятия авиационные узлы и агрегаты.

Схему организовали должностные лица одного из государственных авиапредприятий на Тернопольщине. Чтобы прикрыть схему, чиновники фальсифицировали техническую документацию на незаконно отчужденное авиационное оборудование. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По имеющейся информации, поскольку некоторые элементы оборудования были в неудовлетворительном техническом состоянии, злоумышленники вносили фиктивные данные о проведенных ремонтных работ и ресурсного восстановления.

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Сотрудники СБУ установили, что похищенные авиазапчасти должны были поставлять для нужд отечественных авиакомпаний-эксплуатантов, использующих вертолетную технику для проведения агрохимических работ по всей Украине.

Организаторы незаконной схемы присвоили авиационное имущество государственного предприятия почти 5 млн гривен. Правоохранители открыли дело по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Изъято незаконно отчуждено с госпредприятия авиационное имущество с технической документацией, фиктивные акты ремонтных работ и ресурсного обновление оборудования, а также документы финансово-хозяйственной отчетности.

СБУ заблокировала незаконный канал поставки российских товаров военного назначения в одну из стран Африки.

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