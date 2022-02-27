Из тюрем освобождают бывших военных, которые хотят защищать Украину

Часть заключенных уже воюет за Украину. Фото: Pexels

С мест лишения свободы и следственных изоляторов освобождают бывших военных, изъявивших желание защищать Украину.

Об этом сообщил прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Синюк, передает "Громадське".

Относительно большинства желающих вопрос еще согласовывается. Учитывается их боевой опыт, заслуги перед государством и искреннее раскаяние.

На боевые задания отправился Сергей Торбин, осужденный за организацию нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Ему разрешили взять в подразделение десяток человек, которых он также выбрал из осужденных.

Несет службу Дмитрий Балабуха, осужденный за убийство гражданского на остановке.

Заявление на участие в боевых действиях написал бывший командир батальона "Торнадо" Руслан Онищенко и комбат "Донбасса" Семен Семенченко. Вопрос о них еще согласовывается.

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"Вопрос сложный и решается на самом высоком уровне. Речь идет о большом количестве лиц, находящихся под стражей и уже отбывающих наказание по всей стране", - сказал Синюк.

В Сумской области охранники границы и нацгвардейцы вступили в бой с диверсионно-разведывательной группой. Правоохранители получили информацию о подозрительных лицах, расставляющих метки по городу во время патрулирования. Для проверки информации выбыла группа разведывательного отделения в составе пограничников и нацгвардейцев.