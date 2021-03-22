Из реки вытащили тела двух братьев, которых искали более 2 месяцев

В Днепропетровской области в реке Бык нашли тела 2 мужчин.
Братья 46 и 28 лет исчезли 23 января этого года, пишет Dnepr.info. Младший из них в тот день пригласил старшего прогуляться у реки Бык. Через несколько часов мужчины перестали выходить на связь.
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Родные братьев обратились в полицию. Мужчин разыскивали правоохранители, волонтеры и местные жители. Найти их не удалось, поскольку река была покрыта льдом. Когда лед расстаял, братьев обнаружили практически сразу на расстоянии 400 м от берега.
Видимых следов насильственной смерти на телах не нашли. Ее причины установит экспертиза.
15-летний школьник утонул в Черкасской области. Вместе с ним по льду сельского пруда гулял товарищ. Ему удалось спастись.
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