В Тернополе студенты местного колледжа из окна общежития расстреливали собак и уборщицу. Очевидцем этого действа стала Ирина Козлюк-Панько. Женщина сняла на камеру увиденное и сообщила об этом в своем Facebook.

"Так оторвались дети от маминой юбки, пошли учиться в колледж. Поселились в общежитие на улице Симоненко и занимаются, кто знает чем", - говорится в посте.

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Инцидент произошел около 11:30. Сейчас выясняют обстоятельства. В свою очередь, просят, чтобы руководство учебного заведения помогло узнать студента и приняло меры.

Автор: Ирина Козлюк-Панько Студенты Тернопольского колледжа расстреливали собак и уборщицу

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